بالصور .. جمهورية شبين يحقق تعادل مثير أمام القناة بالقسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة جمهورية شبين والقناة، بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بملعب جامعة المنوفية، بالأسبوع الثالث، لمنافسات (المجموعة الثانية) من دوري القسم الثاني.

بدأ الجمهورية اللقاء بتشكيل تكون من، أحمد شوقي، محمود شعلان، أحمد الدماطي، محمد أبو طالب، أحمد أبو العلا، أحمد الشرقاوي، شريف مجدي، محمد عزت، صلاح فتحي، السيد شعبان، أكرم عبد ربه.

البدلاء، احمد اللورد، مهاب ياسر، محمود مقلد ومصطفى شلبي وربيع يسري وطلبة محمد، محمد خالد، يسري وحيد، خالد مسعد.
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وخاض القناة، المباراة، بتشكيل يضم، محمد طلبة، اسلام سيد، باسم عادل، السيد محسن، محمد علي، عبوده ممدوح، محمد يسري، اسلام زيادة، محمود عقل، احمد الصعيدي، علي شوقي.

البدلاء، احمد عبد الفتاح، احمد موسى، محمد طارق، علاء البدري، احمد الالفي، عبد العزيز الشاعر، ايزيكال، محمود القط، سيلا بدارا.
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شهد الشوط الأول تقدم القناة بهدف من خطأ للدفاع وحارس المرمي في الدقيقة 40 عبر اللاعب عبودة ممدوح، وفي الشوط الثاني نشط أداء الجمهورية، ونجح في العودة للقاء بهدف في الدقيقة 31 عن طريق البديل مهاب ياسر .

وشهد الشوط الثاني طرد تامر مصطفى المدير الفني للقناة، للإعتراض على الحكم الرابع، بجانب طرد أبو العينين شحاته مدير فني الجمهورية للإعتراض على الحكم.
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وأدار اللقاء الحكم مصطفى عثمان، منطقة القاهره، يعاونه وليد ممدوح منطقة الجيزة مساعد أول، ومحمود دين مساعد ثان، منطقة القاهرة، وحكم رابع محمد مخلص، من الغربية،ويراقب الحكام محمد البرقي.

التعادل رفع رصيد القناة إلى 5 نقاط، بينما حصل شبين على أول نقطة بالمسابقة.

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