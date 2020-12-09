ثنائي الأهلي يواصلان الغياب عن تدريبات الفريق

واصل الثنائي مروان محسن وجونيور أجاي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستكمل مروان محسن وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين في «الجيم»، على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي، في حين يعاني جونيور أجايي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.