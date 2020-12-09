بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرا سارا قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام مصر المقاصة.

وانتظم الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وكان الثنائي قد اكتفى بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» أمس، على هامش مران الفريق الجماعي.

وتخلص الشحات من آلام ضافر قدمه، في حين بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

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