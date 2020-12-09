موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون بشأن الترتيب للموسم الجديد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وكان الأهلي قد توج يوم السبت الماضي بقلب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه ليحقق الثلاثية بعدما توج سابقا بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.