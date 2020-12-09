وفاة والد داليا البحيري بأحد المستشفيات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري داخل أحد المستشفيات وأكد ذلك أحد أقاربهم.

ومن المقرر تحديد موعد الجنازة عقب عودة شقيقة داليا البحيري من السفر.

وتفاجأ الجميع اليوم بخبر وفاة والد داليا البحيري من خلال منشور أحمد فريد قائلا " توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".

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