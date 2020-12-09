مدبولى يكرم المتميزين في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بتكريم المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

ومن المكرمين، الدكتورة حنان محمد كمال مرسى، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة حلوان، والدكتورة سوالين حسونة، رئيس مؤسسة سوالين للتنمية والاستشارات القانونية، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعلى صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وأحمد على، مدير عام المكتب الفنى لوزير الثقافة، وهانى كميل، رئيس الديوان البابوى العام، والشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجتمع الدولى أدرك خطورة الفساد لما يهدد السلام الاجتماعى لذلك سعت الدول لوضع اتفاق لمكافحة الفساد

وثمن رئيس الوزراء، خلال كلمة له فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، كافة الجهود المبذولة لمكتب الأمم المتحدة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بموجب قرارها رقم 584 المؤرخ فى 21102003، وأن مصر انضمت لهذه الاتفاقية إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد وأن مصر تسعى لتثبيت دعائم رؤيتها لمكافحة الفساد.

 
ولفت مصطفى مدبولى إلى أن أولويات المحاور التى تضمنتها رؤية مصر محور الشفافية والنزاهة، وتحسين الأداء الوظيفى، مؤكدا أنه تم إنشاء مؤشر لقياس وإدراك الفساد الإدارى لمكافحته، وأن الحكومة المصرية عازمة على حماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وأنها  تعمل على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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