وزيرة الصحة تستقبل السفير البريطاني لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى مصر، جيفري آدامز، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها.


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيڤين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة وممثلون عن إحدى الشركات البريطانية في مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث آليات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت فاعليته والتي تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى، خاصة للفئات ذات الأولوية ولديهم عوامل خطورة.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أهمية التعاون مع مختلف دول العالم والشركات الدولية لتوفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حصول أول مواطن بريطاني بالأمس على لقاح فيروس كورونا يعد حدثًا تاريخيًا وبادرة أمل لجميع الدول.

وتابع أن الوزيرة أكدت التزام مصر بالتوزيع العادل للقاحات فور ثبوت فاعليتها، لافتة إلى التعاون مع التحالف العالمي للقاحات "جافي" من خلال مبادرة "كوفكس" لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها وتوزيعها بشكل عاجل للدول.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للسفير البريطاني لتعاون بلاده مع مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على توفير لقاحات لفيروس كورونا من خلال التعاون الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.


ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا حرص السفارة على تشجيع التعاون بين البلدين في المجال الصحي خاصة بعد التطور التي تشهده منظومة الصحة في مصر.

كما وجه السفير البريطاني في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الجائحة، كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا والتعاون الفعال مع مختلف الدول لتوفير اللقاح.

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