محافظ الإسماعيلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية يكرمان سيدات الأعمال









كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيدات الأعمال بالمحافظة.





جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الذي نظمه مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية بديوان عام المحافظة.

واثني محافظ الإسماعيلية علي دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة مشيدا أيضا بدور سيدات الأعمال في محافظة الإسماعيلية.





واشاد المهندس إبراهيم العربي بدور سيدات الأعمال في مختلف المجالات مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية يساند هذا الدور بقوة في مختلف المحافظات .





واكد المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية علي دعم الغرفة لسيدات الأعمال للتوسع في الأنشطة وتنوعها .

واستعرضت الدكتورة دينا ياقوت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة نشاط المجلس ودور سيدات الأعمال في الأنشطة المختلفة.