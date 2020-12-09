بوفون يوضح أهمية الفوز على برشلونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبدى الحارس المخضرم جان لويجي بوفون سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه يوفنتوس على حساب برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الكامب نو يوم أمس الثلاثاء.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة " سكاي سبورتس" : "الفوز بهذه المباراة سيمنحنا مزيدا من الثقة.. لا ينبغي التقليل من شأنها، فقد جئنا إلى هنا ولم نكن مرشحين للانتصار، وفي النهاية قلبنا الطاولة على برشلونة وسجلنا 3 أهداف".


وأضاف: "أنا أؤمن بالقدر، وأعتقد أن الأمور لا تحدث بالصدفة، وأن الحياة تعوضك.. في السابق تقدمنا (3-0) في مدريد، وانتهت المباراة (3-1) وودعنا البطولة، لكن هذه المرة تغلبنا على برشلونة (3-0)، وصعدنا كمتصدرين للمجموعة".


وعن مواجهات يوفنتوس مع الأندية الكبرى، خصوصًا هذا الموسم، قال: "ستكون هناك فترات صعود وهبوط في رحلتك، وفي بعض الأحيان ستقدم عروضا أقل من المستوى الطبيعي".

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