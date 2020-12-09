عماد النحاس: هدفنا البقاء في المربع الذهبي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب أن الموسم القادم من بطولة الدوري المصري الممتاز سيكون صعب للغاية في ظل إنتدابات جميع الأندية.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبي ذئاب الجبل الجدد أكد النحاس:" مواجهة الزمالك في غاية الأهمية والصعوبة خاصة أنها تأتي في بداية مسابقة الدوري، كما أن الظروف التي يمر بها المنافس سوف تكون دافعا للاعبين لتقديم عرض قوي في بداية المسابقة".


وتحدث النحاس عن الصفقات الجديدة قائلا: " دعمنا صفوفنا بالحصول على خدمات كلا وسيم النغموشي، هيثم الجويني، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدي، باسم علي، أحمد شكري، خالد الحسيني، أحمد كابوريا ومحمد حمدى زكي".

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عماد النحاس المقاولون العرب

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