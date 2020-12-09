موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الانجليزي

يستضيف فريق نادي ارسنال يوم الاحد القادم الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر فريق نادي بيرنلي على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بيرنلي إعتباراً من الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.









تُنتقل مباراة أرسنال القادمة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ويعلق عليها حفيظ دراجي.



