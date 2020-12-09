عاجل.. شاب يشعل النار في جسد والدته بالغربية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت مدينة المحلة الكبرى اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة عندما اقدم شاب على إشعال النار فى والدتة، وأصيبت بحروق بالغة تم على إثرها نقلها إلى مركز الحروق بمستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، أخطارا من شرطة النجدة، بتلقى بلاغا من الأهالى بقيام شاب بإلقاء مادة حارقة على والدتة " بنزين " وقام بإشعال النيران فيها وذلك امام منزلهم، لوجود خلافات سابقة بينهم.

وكشف مصدر طبى ان الأم فى العقد الرابع من العمر، وانها مازالت على قيد الحياة، وبها حروق بنسبة ٤٠ % بالجسم بالكامل، وأنها تتلقى العلاج الآن.

على جانب اخر تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الشاب مرتكب الواقعة الذى يبلغ من العمر ٢٧ عام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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