تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

انتهت مواجهات اليوم الأول من الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعدة مفاجآت، أبرزها خروج مانشستر يونايتد رسمياً من دور المجموعات.









وخسر اليونايتد أمام مضيفه لايبزج الألماني بثلاثية مقابل هدفين، ليودع المجموعة الثامنة ويتوجه للدوري الأوروبي.









وفي نفس المجموعة، ألغيت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشك شهير التركي، بسبب توجيه الحكم الرابع إهانات عنصرية لمساعد مدرب الفريق التركي.









وفي المجموعة السابعة، خطف يوفنتوس صدارة المجموعة بفوزه على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، وفاز دينامو كييف على ضيفه فرينكفاروزي بهدف نظيف.









وفي المجموعة السادسة، تأهل لاتسيو رغم تعادله مع كلوب بروج 2-2، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه زينيت الروسي بهدفين لهدف وتصدر المجموعة.









وضمن المجموعة الخامسة، تأهل تشيلسي متصدراً رغم تعادله مع كراسنودار، بينما فاز أشبيلية على رين بثلاثية لهدف.









وضمن صراع الهدافين، لا زال الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، يتصدر القائمة برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وإرلينج هالاند نجم دورتموند.









وفيما يلي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

1- ألفارو موراتا (يوفنتوس) - 6 أهداف.

2- إرلينج براوت هالاند (بوروسيا دورتموند) - 6 أهداف.

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 6 أهداف.

4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 5 أهداف.

5- الحسن بليا (مونشنجلادباخ) - 5 أهداف.

6- أوليفيه جيرو (تشيلسي) - 5 أهداف.

7- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف.

8- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 5 أهداف.

9- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) - 4 أهداف.

10- دييجو جوتا (ليفربول) - 4 أهداف.