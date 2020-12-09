نائب مدير حميات إمبابة يوجه تحذير للمواطنين حال الإصابة بنزلات البرد (فيديو)

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أكد الدكتور ماهر الجارحي، استشاري الأمراض الباطنة والحساسية ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن طبيعة فيروس كورونا لا تختلف عن الموجة الأولى، ولكن معدل انتشاره زاد نتيجة دخول فصل الشتاء، وانخفض الرطوبة التي تعتبر بيئة ملائمة لنشاط الفيروس، مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، رغم أن هناك انخفاض في حدة الفيروس.



وأضاف "الجارحي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن السمة الغالبة التي تُشير للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية هي تكسير جامد في الجسد بأكمله، وصداع وصعوبة في البلع، مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وكحة ناشفة وزكام.



وتابع استشاري الأمراض الباطنة والحساسية ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه حال كان هناك ارهاق حاد في القفص الصدري ووجود آلام في الحلق مع عدم الاستجابة للعلاج يجب التوجه للطبيب فورًا، مناشدًا المواطنين حال ظهور أعراض نزلات البرد التوجه للطبيب المختص وعدم الاكتفاء بأدوية الطبيب الصيدلي.

