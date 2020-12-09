الضرائب : ميكنة المنظومة الضريبية تستهدف القضاء على الاقتصاد الموازي

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن التحول الرقمى والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) ، وحصر المجتمع الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي ، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بمصر ، مضيفًا أن هذه المنظومة الإلكترونية من أهم الموضوعات التي تحرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي بشأنها .

وقال " رضا عبد القادر " إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعى والإستثمارى من رجال الأعمال والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الضريبي .

ومن جانبه رحب " أحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر " بقيادات مصلحة الضرائب خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لشرح كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات ، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة ، ومها علي عبد الخالق رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، واندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات ، وأحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر ، حسيني إبراهيم المدير المالي للجمعية ، وأعضاء الجمعية من الشركات.

وأشاد " أحمد راشد علام " بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية وبين مصلحة الضرائب المصرية والدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الضرائب ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب من أجل نشر الوعي الضريبي لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية ، لافتاً إلى إن هذه الندوة تأتى ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي بينهم وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية التي لابد أن يتعامل معها الجميع في الوقت الحالي .

وفي سياق متصل أوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات " أن مزايا التحول إلى منظومة الخدمات الإلكترونية ، تتمثل فى توفير الوقت والجهد فيمكن الاستفادة من خدمات المنظومة دون الانتقال إلى المأمورية ، وبناء جسور الثقة بين الممول والمصلحة ، ومساعدة الممول في ملء الاقرار وكذلك باقي الخدمات ، والشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والروتين.

وأشار " ثروت عبد الباقى " إلى أن الخدمات المقدمة بموقع البوابة الإلكترونية هى إقرار ضريبة الدخل (من 101 : 110) ، وإقرار القيمة المضافة (10) ، وخدمة تحديث البيانات ، و نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (ربع سنوية) ، وكذلك نماذج المرتبات والأجور (كسب العمل) ، وإخطارات التوقف ، ونموذج مد الاجل ، لافتًا إلى أنه يتم سداد الضريبة والاشتراكات من خلال المنظومة ، كما أنه جاري إضافة خدمات أخرى .

وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وهى نموذج رقم 2 مرتبات ، ونموذج رقم 3 مرتبات ، ونموذج رقم 4 مرتبات ، ونموذج رقم 5 مرتبات ،و نموذج الســـــــــــــــداد ،وكذلك نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

وقال " ثروت عبد الباقى " إن نموذج رقم (2) مرتبات يوضح بيان بالضريبة القطعية المستحقة على المرتبات وما فى حكمها على العاملين بغير جهات عملهم الاصلية ، موضحًا أنه يلتزم بإعداد هذا النموذج جهة العمل التى تقوم بدفع مبالغ للعاملين ولا تعد هذه الجهة جهة عملهم الاصلية ، وتلتزم الجهة ببيان المبالغ التى تم صرفها والمدة التى تم الصرف عنها ، والضريبة القطعية المستحقة بواقع 10 % دون خصم أى تكاليف ، لافتَا إلى أنه يتم توريد هذه المبالغ خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه استحقاق الضريبة ، كما يتم تقديم هذا النموذج شهريا.

وبالنسبة لنموذج رقم (3) مرتبات ، أشار " ثروت عبد الباقى " أن هذا النموذج لبيان المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من جهة عمل أخرى بخلاف جهة عمله الاصليه ، وذلك إذا حصل منها على أكثر من 50 % من دخله خلال الفترة الضريبية ، موضحًا أنه إذا حصل العامل على ايراد من جهة عمل اخرى غير جهة عمله الاصلية وثبت للمصلحة ان العامل يحصل على اكثر من 50 % من دخله السنوى من جهة العمل الاخرى تكون المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل على النحو التالى بالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها من جهة عمله الاصلى تخضع للضريبة بسعر قطعى بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أو إعفاءات ، وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها من الجهة الاخرى تخضع للضريبة بالأسعار والشرائح المنصوص عليها قانونا مع تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا وتقوم الجهة بإدراج هذه المبالغ ضمن التسويات السنوية ، مؤكدًا أنه يتم تقديم هذا النموذج سنويا.

وأوضح " ثروت عبد الباقى " أنه يلتزم أصحاب الاعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما فى حكمها باعداد نموذج رقم (4) مرتبات (الاقرار) كل ثلاثة أشهر خلال أبريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وقد جاء ذكر هذا النموذج في قانون الاجراءات الضريبية الموحدة المادة 31 كاقرار ربع سنوي .

و قال " ثروت عبد الباقى " إن نموذج رقم (5) مرتبات هو بيان بالضريبة المستحقة على المقيم /أو غير المقيم من جهة عمل غير مقيمة موضحًا أنه يلتزم باعداد هذا البيان مستحق الايراد من المرتبات وما فى حكمها سواء كان مقيما او غير مقيم اذا كان صاحب العمل غير مقيم ، ويتعين تقديم هذا البيان الى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة اذا كان مقيما فى اى محافظة عدا محافظة الاسكندرية والبحيرة و