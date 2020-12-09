خاص.. شريف البنداري:"ترشيح الأفلام القصيرة للأوسكار شيئ قوي.. وهذه أصعب مراحل "الحد الساعة خمسة "

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب المخرج شريف البنداري عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلمه "الحد الساعة خمسة" في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام.

وقال شريف البنداري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مهرجان القاهرة من أكبر المهرجانات في مصر، مُضيفًا :" إن الأفلام القصيرة السنة دي تكون مرشحة للأوسكار، فدي حاجة بالنسبة لي قوية جدًا وكويسة إنها موجودة عندنا في مصر أصلاً، وسعيد بإني كنت عضو لجنة تحكيم في هذه المسابقة منذ ثلاث سنوات والآن يُعرض لي فيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة".

وأشار شريف البنداري أن فكرة الفيلم كانت كسيناريو مبدئي قام بكتابته عام ٢٠١٠ وظلت فكرة مركونة عنده مثل أي أفكار أخرى تكون مركونة عند المخرجين، إلى أن جاء الوقت المناسب الذي شعر فيه بأنه يُريد تنفيذ تلك الفكرة فيه، وقام بإستكمالها عام ٢٠١٨، ولم يُدخل أي تعديلات عليه الإ عندما بدأ العمل عليه في المرة الثانية، فمنذ كتابته لأول مرة لم يُعدل فيه شيئًا واحدًا.

وأوضح شريف البنداري أن المخرج خيري بشارة كان مكتوبًا في السيناريو من أول لحظة، وآيتن أمين اختارتها عندما بدأ في العودة للكتابة عام ٢٠١٨،واختيار هديل حسن جاء عن طريق الأدويشن.

وتحدث عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، حيث قال أن الصعوبة الأكبر كانت في المونتاج.

وتابع شريف البنداري قائلاً :"مرحلة المونتاج كانت طويلة ومرهقة جدًا، إنك تختار مين اللي بيمثل في النص الأول في الفيلم، وبعدين تختار أشياء كتير من المونولوج الطويل اللي بيتقال، المونتاج على فيلم قصير كانت فترة طويلة جدًا ومرهقة جدًا وانا استمتعت بيها جدًا، من أكثر الأفلام التي استمتعت بيها جدًا".

فيلم" الحد الساعة خمسة "من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري
، وهو بطولة خيري بشارة، آيتن أمين، هديل حسن، صدقي صخر.

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