عمرو دياب ينتهى من تصوير إعلان جديد

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انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير إعلان دعائي جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية.



وبدء الهضبة، تصوير الإعلان يوم السبت الماضي وانتهى في نفس اليوم من مشاهده ومن المقرر أن ينتهى مخرج العمل من تصوير باقي المشاهد اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي.



في سياق آخر طرح التطبيق الموسيقي"سبوتيفاي" إعلان جديد للهضبة عمرو دياب، لتشكره على تواجده بقوه على التطبيق.



وأعلن التطبيق من خلال الإعلان أن أغاني الهضبة اتسمعت أكثر من 58 مليون مرة خلال عام 2020.



كما وجه التطبيق الشكر لعمرو دياب، على نجاحه الكبير الذي حققه معهم خلال العام، وأطلق هاشتاج"شكرًا عمرو دياب أنك كنت معانا في 2020".

