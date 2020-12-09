"كورونا" يتسبب في تأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بتأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

ويذكر أن المؤتمر ملتقى للنخبة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى العالم وينعقد في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية في فبراير من كل عام.

 

وكان رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينغر، قال إنه يعمل على تحديد موعد جديد للمؤتمر الذي يُعرف أيضا باسم "مؤتمر دافوس للدفاع".

 

وأضافرئيس المؤتمر: "هدفي هو انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2021 بطريقة تقليدية قدر الإمكان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

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