أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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زار وفد من مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، مدرسة طه حسين الابتدائية ببنها، تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمى.

ووزع الوفد الهدايا على الطلاب بالمدرسة، وإجراء حوار معهم حول اليوم العالمي للطفل، وأهمية النهوض بالطفل المصرى باعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.

تأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي التربية والتعليم، والأمن، بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وترسيخ الدور المجتمعي للشرطة المصرية إلى جانب مهامها في حفظ الأمن بالوطن.

وتعد مصر من أولى الدول عالميا في مجال رعاية حقوق الطفل، وواحدة من أول الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، وقادت الدعوة لانعقاد القمة العالمية للطفولة.

فيما ثمن الوفد من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حماية الطفل المصري، وتوفير كافة سبل رعايته صحيا، وتعليميا، وفكريا، وثقافيا، ومثمنا لجهود كافة أجهزة الدولة في هذا الصدد، وجهود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسفرت عن توفير أعلى درجات الاستقرار المجتمعي في المدرسة، وساهمت في حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال، والحفاظ على سلامة الطلاب بدنيا، ونفسيا، وتعليميا، من خلال استراتيجية هادفة لتوفير بيئة تعليمية أمنة ومثمرة للطلاب أدت إلى حدوث تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس وتوفير تجربة تعليمية ناجحة، تبعها استقرار نفسي وتركيز ذهني وممارسات إيجابية ومجتمع مدرسي منضبط.

فيما وجهت قيادات تعليم القليوبية الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وإدارة العلاقات العامة بمديرية الأمن، على ما يبذلونه من مهام وجهود هادفة إلى تعزيز قيم الاستقرار، والنهوض بالمجتمع، وزرع القيم الهادفة إلى تعزيز الفكر الإيجابي.

وأشادت القيادات بمبادرة إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، لرسمهم البسمة على وجوه الأطفال بمدارس المحافظة، وتوزيع الهدايا عليهم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)
أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل (صور)

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