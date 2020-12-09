ارتفاع حصيلة مصابي حادث قطار المنصورة إلى 14 حالة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تزايدت أعداد مصابي حادث انفصال عربة قطار على رصيف رقم واحد في محطة منصورة المتجه إلى المطرية إلى 14 حالة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية، إلى أن الإصابات مبدئيا متوسطة ما بين كدمات وكسور، مؤكدا الدفع بالإسعاف 9، ولا يوجد وفيات حتى الآن.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصلدم قطار بجانب المحطة "التليتوار".

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الامن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة اثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث قطار الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يستعيد ظهيره الأيسر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة و 21 دقيقة

بوفون يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يكشف عن الحالة الوحيدة لصرف النظر عن التعاقد مع سيرينو

منذ أقل من ساعة

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 12 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ حوالي 4 ساعات

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 14 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا تجاه نجم الأهلي خلال الساعات الماضية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة ٩ أشخاص في تصادم سيارة بميكروباص على طريق "بلقاس - جمصة" بالدقهلية

إصابة ١٩شخصا في تصادم أتوبيسين على طريق "الدقهلية – بورسعيد" (الأسماء)

تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية

بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث تصادم منية النصر بالدقهلية لـ19 شخصا

تفاصيل مقتل سائق على يد آخر في موقف سندوب بالمنصورة

تفاصيل مصرع مجند سقط أسفل عجلات قطار في الدقهلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:54 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

02:58 م

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

03:00 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر