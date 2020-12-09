ارتفاع حصيلة مصابي حادث قطار المنصورة إلى 14 حالة

في محطة منصورة المتجه إلى المطرية إلى 14 حالة.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية، إلى أن الإصابات مبدئيا متوسطة ما بين كدمات وكسور، مؤكدا الدفع بالإسعاف 9، ولا يوجد وفيات حتى الآن.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصلدم قطار بجانب المحطة "التليتوار".



وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الامن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة اثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين.

تزايدت أعداد مصابي حادث انفصال عربة قطار على رصيف رقم واحد