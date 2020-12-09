وزير الرياضة الروماني يعتذر عن واقعة مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إعتذر وزير الرياضة الروماني اليوم الأربعاء عن التعبير العنصري الذي خرج من الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو والذي إستخدمه في حق الكاميروني السابق بيير ويبر عضو الجهاز الفني لفريق نادي باشاك شهير التركي خلال مواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال يونوت سترو وزير الرياضة الروماني "أعتذر نيابةً عن الرياضة الرومانية، عن هذه الواقعة المؤسفة"، مضيفًا "ندين بشدة أي نوع من التعبير أو التصريحات، التي يمكن اعتبارها عنصرية أو تمييزية".


وأعرب عن أمله في "ألا يصل الأمر إلى فضيحة دبلوماسية" بسبب ما حدث، وتعهد باتخاذ إجراءات، بمجرد أن يعلن يويفا حقيقة ما حدث.

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