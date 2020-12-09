عبد الحفيظ يكشف عن الحالة الوحيدة لصرف النظر عن التعاقد مع سيرينو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم قيد 28 لاعبا محليا وإفريقيا، ومن الصعب قيد 40 لاعب ضمن القائمة الإفريقية.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "الحمد لله على التتويج بالثلاثية، بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت هامة للغاية، بعدما غابت لفترة طويلة عن الدخول إلى خزائن البطولات في الأهلي".

وأضاف: "عشنا فترة سعادة كبيرة بعد الفوز بها، لكن لدينا تحديات قادمة، وسنطوي الصفحة ونبدأ الاستعداد لمباريات الدوري المصري، والنسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "سجلنا 28 لاعبا محليا وإفريقيا، وقد نستعين ببعض اللاعبين الشباب عربي بدر ومحمد شكري وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وهم في حسابات موسيماني أيضا، ولا توجد اي مشكلة في القائمة الإفريقية بالنسبة للأهلي، ولن يستطيع اي نادٍ تسجيل 40 لاعب ".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "هناك اتجاه داخل الأهلي لتمديد عقود بعض اللاعبين، ومنهم محمد شريف".

وحول موقف آليو بادجي، قال: "اتفق مدير التعاقدات أمير توفيق مع آليو بادجي على الإعارة، لكن حتى الآن لم نحسـم الأمر كاملًا".

وتطرق للحديث عن صفقة سيرينو، وقال: "كل شئ في المفاوضات وارد، لكن تم إغلاق باب القيد، ولسنا متعجلين في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار، والقرار بالطبع حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، فهو لاعب إضافة قوية، والتدعيم سيكون هام في يناير بكل تأكيد، لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا".

وأكمل: "لو سيرينو شارك مع صن داونز في بطولة إفريقيا، ستبتعد الصفقة تماما عن الأهلي، من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في دوري الأبطال".

وأتم: "اتحاد كرة القدم طرح إمكانية خوض كأس مصر بدون الدوليين، والتخلي عن لاعبي المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، وسيكون الأمر بيد قرار الجهاز الفني ومجلس الإدارة في النهاية، وموسيماني لم نتحدث معه حتى الآن في تلك الأمور".

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