حواس: "كشف جديد في سقارة.. والأهرامات لا يمكن بنائها مرة أخرى"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تحدث الدكتور زاهى حواس عالم المصريات المعروف، عن بناء الأهرامات إحدى المعجزات الهندسية، وأكد أن الأهرامات كانت مشروع مصر القومي، قائلا: "لا يمكن بناء أهرامات فى العصر الحديث".

جاء ذلك خلال ندوة "أسرار الفراعنة" ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية.

وأضاف حواس، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، عن محاولة سرقة المتحف المصرى فى 2011: "كان كل همهم يلاقوا الزئبق الأحمر والذهب، مفيش حاجه اسمها الزئبق الأحمر ولو لقيته هتبقى غني خرافات".

كما تحدث عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي متحف الحضارة بالفسطاط، وعن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار، وانه سيعلن عن كشف اثري بسقارة بداية عام ٢٠٢١.

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