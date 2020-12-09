أمطار مصحوبة بأتربة..الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس يسود طقس دافيء علي معظم انحاء البلاد شمال فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من (الإسكندرية -السلوم-مطروح)، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من (السلوم-سيوه-سيدي براني).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

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