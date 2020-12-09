فرنسا: مشروع القانون الخاص بتعزيز مباديء الجمهورية ليس ضد أي دين

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الخاص بتعزيز مباديء الجمهورية ليس ضد أي دين بل لحماية الحريات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



