سبوتيفاي تحتفل بعمرو دياب لاستماع أغانيه أكثر من 58 مليون مرة في 2020

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أطلق التطبيق الموسيقي"سبوتيفاي" إعلان دعائي جديد للهضبة عمرو دياب، لتشكره على تواجده بقوه على التطبيق.



وأعلن التطبيق من خلال الإعلان أن أغاني الهضبة اتسمعت أكثر من 58 مليون مرة خلال عام 2020.



كما وجه التطبيق الشكر لعمرو دياب، على نجاحه الكبير الذي حققه معهم خلال العام، وأطلق هاشتاج"شكرًا عمرو دياب أنك كنت معانا في 2020".



جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، تصدر مؤخرًا توب أنغامي الأسبوعي بأغنية "الجو جميل" والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر.

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