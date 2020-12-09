"جني الأرباح " يفقد البورصة 1.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، حيث قلصت مكاسبه الصباحية بجنى أرباح جزئى على معظم الاسهم المضاربية التى ارتفعت خلال الجلسات الماضية .مع نشاط أسهم جديدة خاملة بدأت فى جذب السيولة  و كذلك أسهم الموارد الأساسية المستفيدة من تخفيض أسعار الغاز المرتقب.

وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13222 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة.


قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للسمسرة، إن من أسباب التحركات العرضية على المؤشر الرئيسى EGX30 هوتراجع سهم البنك التجارى الدولى والذي تأثر بانخفاض دور المؤسسات فى السوق مقابل تعاظم سيولة الأفراد مضيفة  أن استمرار تدفق السيولة من الأفراد نحو أسهم مؤشر EGX70 ساهم فى تسجيل صعود للمؤشر.

وأكدت الخبيرة ، أن تلك دلائل مهمة على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإطلاق جولات ترويجية للاستثمار فى البورصة. وطالبت بتشجيع القطاع الخاص على الطرح بالبورصة عبر منح الشركات حوافز ضريبية تصل إلى %50 عند قيدها فى السوق، لفترة زمنية محددة، مع الإسراع بتنفيذ طروحات بنك القاهرة و«إى فاينانس

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