الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أسامه مصطفى، على توجيه تحذير إلى نجم الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.


ومن المنتظر أن يشارك طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، في المران الجماعي عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما غاب أمس، والاكتفاء بجلسة داخل الجيم.

وطالب الجهاز الطبي، طاهر محمد بتوخي الحذر في التدخلات الالتحامات، أثناء المران الجماعي خاصةً أنه عائد من إصابة بالفترة الأخيرة.

وكان طاهر سقط مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش، ولم يستكمل المباراة ويحل بدلًا منه محمود عبد المنعم كهربا، في المباراة التي انتهت للمارد الأحمر بركلات الترجيح والفوز بلقب مسابقة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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