بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:54 م
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور، قالوا إنها لحادث قطار في محطة المنصورة.
وقالوا إن القطار اصطدم بالحاجز الأسمنتي.
ورصد مجموعة من شهود العيان الواقعة بالفيديو، حيث تبدو آثار الاصطدام على القطار الذى كان يقف فى المحطة.
ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب متجمعين على رصيف القطار، فيما يظهر القطار وهو مهشم، بسبب ارتطامه في الحاجز الأسمنتي.
وسيوافكم موقع الفجر الإخباري، بالتفاصيل الكاملة بعد قليل.
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