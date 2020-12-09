تسجيل 2500 وفاة و215 ألف إصابة بكورونا في الولايا المتحدة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أكثر من 2.5 ألف وفاة و215 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

 

وقد أفادت الجامعة الأمريكية، في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد ارتفعت خلال يوم أمس الثلاثاء بواقع 2534 حالة وفاة و215586 إصابة، مقابل أكثر من 1.4 ألف وفاة و194 ألف إصابة في اليوم السابق.

 

وكانت في الولايات المتحدة، سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 15 مليونا و172605 إصابات مؤكدة بالعدوى، منها 286338 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

وفي الأسبوع الماضي، شهدت الولايات المتحدة، ارتفاعًا يوميًا غير مسبوق بأكثر من 227 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

 

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