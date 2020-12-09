وكيلة "حقوق إنسان النواب": حوار الرئيس لـ"لوفيجارو" يبعث رسائل هامة لقوى الشر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحفية لـ"لوفيجارو"، أمس الثلاثاء، ودعوته للمجتمع الدولي للتكاتف لمكافحة الإرهاب، مؤكدة على أن مكافحة العمليات الإرهابية أمر لا مفر منه لإستقرار وأمن البلاد الداخلي والخارجي. 

وأوضحت عازر، خلال البيان الصادر له، أن هذا الحوار يبعث الكثير من الرسائل للأشخاص الذين يجمعون بين الدين والسياسية، والذين يأخذون الدين ستار لما يمارسونه من أعمال خسة، مؤكدة على ضرورة الفصل بين الدين عن السياسة فلكل مواطن له الحرية الكاملة في أختيار الدين الذي يؤمن به، كما أن حديث الرئيس المُتكرر عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي. 

أما عن حديث الرئيس عن الوضع الإقتصادي لمصر وفيروس كورونا، أشارت مارجريت عازر، إلى قدرة الدولة المصرية في العبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان، ويرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 والتي أتاحت فرصة الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وإمتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، مؤكدًا على ضرورة أن يقف رجال الأعمال بجانب الدولة فى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، فضلًا عن زيادة انتاج القطاع الخاص لخفض فاتورة الاستيراد التي أصبحت تمثل عبئا على الاقتصاد.


بينما عن حديث الرئيس عن منظمات المجتمع المدني، أوضحت وكيلة حقوق الانسان، أن مصر استطاعت وبشكل كبير في استعادة كافة حقوق المواطنين المُهمشة سواء في الداخل أو الخارج على مر العصور، الأن بفضل حنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد، والدليل الأكبر على ذلك أنه تم تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات. 

وأضافت أن مصر أول من تُدافع عن حقوق المواطنين سواء في الداخل أو الخارج، كما أنها لم تنتهج أساليب التعذيب والإختفاء القسري كما يتم الإدعاء بذلك، متابعة: "نحن دولة نبحث عن الحريات والديمقراطية وعصر الحقوق المهدورة والمُهمشه أنتهي بالفعل".

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