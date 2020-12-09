شبح الإصابات يهدد الإسماعيلي قبل مواجهة المصري

تلقى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نبأ يفيد بإصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق وذلك قبل موقعة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الأحد القادم لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وتأكد غياب أحمد مصطفى الوافد الجديد عن مواجهة ابناء علي ماهر بجانب غياب المدافع إبراهيم أبو اليزيد بخلاف إستمرار إصابة باهر المحمدي وحازم موسى.









ويعاني مصطفى من تمزق في العضلة الخلفية، ويغيب لأسبوع على أقل تقدير، ليتأكد غيابه أيضًا عن لقاء الجونة في الجولة الثانية فيما يشكو أبواليزيد من تمزق عضلي ويعاني باهر المحمدي وحازم موسى من إصابات طويلة الأمد.



