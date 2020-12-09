تعرف على تشكيلة مباراة سرس الليان وطنطا بالقسم الثاني

يستضيف فريق سرس الليان نظيره طنطا في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ملعب سرس الليان بمحافظة المنوفية، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.





ويبدأ فريق سرس الليان المباراة بتشكيل مكون من:





أحمد عبد الرازق، السيد عبد الوهاب، محمود شيحه، حلمي أحمد، أحمد فيصل، أحمد شكري، أحمد بسيوني، محمد فرحات، محمد حسين، أحمد فرج، محمد رمضان





ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:





محمد بسيوني، على سليمان، حربي شعبان، محمد سعيد، شريف عبد الرحمن، احمد سعيد سالم، الغريب مهدي





بينما يبدأ أبناء السيد البدوي بتشكيل مكون من:





محمد فتحي، سليمان عبد ربه، ابراهيم فاضل، مصطفى فؤاد، ساهر عبد المنعم، عبد الرؤوف ذكي، السيد أبو أمنه، محمد الشاذلي، محمود حجازي، محمد جوده، كريم أسامه





ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:





محمد سليمان، أحمد أشرف، شهاب فتحي، عبد الرحمن الدح، أحمد فهمي، محمود كرم، عصام عادل، إبراهيم عبد الله، سعيد حسن.