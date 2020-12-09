الصحة: يجب على الرجال التبرع بالدم كل 3 أشهر والنساء 4 (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور إيهاب سراج، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن هناك تقصير بالتوعية بثقافة التبرع بالدم، لافتًا إلى أن هناك اهتمام بذلك خلال السنوات القليلة الماضية مع دعم إعلامي غير مسبوق، وكان نتيجة ذلك عدم وجود أي نقص أو مشكلة في الدم خلال أزمة كورونا، رغم أن جميع دول العالم عانت من نقص التبرعات بالدم خلال تلك الأزمة. 

وأضاف "سراج"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه يجب على الرجال التبرع بالدم كل 3 أشهر، والنساء كل 4 أشهر؛ نظرًا للطبيعة الصحية وقدرة الجسم على تعويض النقص من الدم أثناء فترة التبرع.

وتابع مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أن التبرع بالدم يشجع النخاع العظمي على إنتاج خلايا دم جديدة، ويقلل مخاطر الإصابة بالجلطات والأمراض القلبية، ويساعد على سيولة الدم داخل الشرايين والاوردة ويقلل فرص اللزوجة، موضحًا أن بعض الدراسات اكدت ان المتبرع المنتظم بالدم أقل عُرضه للإصابة بالسرطان.

وأوضح، أنه يتم إجراء بعض التحاليل قبل التبرع، مثل الهيمبلوجين، والكشف على ضغط الدم، وبعض الأسئلة حول وجود مانع مؤقت او دائم للتبرع، مشيرًا إلى أن من قام بزيارة طبيب الأسنان خلال فترة قريبة يستبعد تمامًا من التبرع لحين مرور من 3-6 أشهر؛ للتأكد من خلو الجسم من الفيروسات، ويتم نقل هذا المرض للمريض الذي يتم نقل الدم له، أو من اجرى عملية جراحية يستبعد من التبرع من 6 أشهر لعام، أو من تم نقل دم له يستبعد لمدة عام من التبرع.

ولفت، إلى أن هناك موانع دائمة للتبرع بالدم، وهي بعض الأمراض المزمنة مثل الأمراض القلبية، ومن يعاني من أحد امراض السرطان، ومن يعاني من الفشل الكلوي.

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