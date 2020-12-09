نيفين جامع توقع اتفاق للترويج لمنتجات الشباب في مراكز التسوق

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومجموعة الفطيم (كارفور) بهدف تسويق منتجات مشروعات الشباب في مختلف فروع كارفور داخل مصر وخارجها والاستفادة من كافة الخدمات التسويقية التي تقدمها هذه السلاسل التجارية العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات المصرية المتميزة التي يتم انتاجها من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

قام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات و جان لوك جرازياتو مدير "كارفور مصر" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ هيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذي لعمليات كارفور في الشرق الأوسط ولفيف من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت نيفين جامع، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمه تسويقيا لضمان استمرار هذه المشروعات ورفع انتاجها وقدرتها علي توفير فرص عمل ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة لفتح منافذ تسويقية لمشروعات الشباب بمختلف السلاسل التجارية المحلية و العالمية ومساعدة أصحاب هذه المشروعات علي رفع كفاءة منتجاتهم لتتلاءم مع القدرات التنافسية للمنتجات المثيلة ولتتناسب مع متطلبات الجودة لهذه السلاسل التجارية الكبرى .

وأكدت أن خدمات التسويق والترويج لمنتجات مشروعات الشباب لا تقل أهمية عن الخدمات التمويلية بل إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بسبب جائحة كورونا تفرض علينا رسم استراتيجيات متنوعة وبدائل تسويقية لخدمة هذا القطاع وحماية مشروعاته من الكساد وضعف الإنتاج لذلك يسعي جهاز تنمية المشروعات إلى استخدام وسائل تسويقية جديدة بجانب المعارض والتسويق الالكتروني لزيادة معدلات بيع المشروعات المتميزة وضمان استمرارها ورفع قدراتها الإنتاجية .

وأشارت إلي أهمية الوعي الوطني لدي المستهلكين والاهتمام بشراء المنتجات الوطنية محلية الصنع خاصة لو امتازت بالجودة و السعر المناسب لأن هذا الدعم للمنتجات المصرية له مردود واسع اجتماعيا واقتصاديا ويكفي أنه يحافظ علي فرص عمل لشباب مصر ..

ومن جانبه عبّر هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، عن سعادته للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، من خلال التوقيع على اتفاق يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وقال: "يتيح هذا الاتفاق توفير منصة لدعم الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة انتشار منتجاتهم والارتقاء بمستويات الإنتاج. نحن نواصل الوفاء بالتزامنا تجاه المجتمعات في الدول التي نتواجد فيها من خلال الاستمرار في ضمان تقديم مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات والخدمات الاستثنائية لعملائنا".

وأضاف الدكتور رأفت عباس أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز وشركة ماجد الفطيم يهدف أيضا إلى إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط بشكل عام والذى سيمثل نقلة نوعية فى الخدمات التسويقية التى يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة حيث سيتم وضع معايير لجودة المنتجات التي يتم عرضها في كارفور وسيعمل الجهاز علي مساعدة المشروعات للوصول اليها.