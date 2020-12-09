الأسباب الحقيقية لاعتماد موسيماني على مروان محسن

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:33 م
مروان محسن
مروان محسن
الفجر الرياضي
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سرد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي أسرار تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمشاركة مروان محسن في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء.

 

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية: "موسيماني مقتنع بقدرات مروان محسن فهو يساعده على فتح الملعب وايجاد ثغرات في خط دفاع المنافسين وتخفيف الضغوط الدفاعية على القادمين من تحت رأس الحربة".

 

 

وأضاف: "من الأسباب أيضًا أن معدل تهديف مروان محسن مع موسيماني جيد لأن واللاعب يؤدي بشكل طيب في الفترة الماضية، وينقصه فقط بعض التوفيق في تسجيل الأهداف".

 

 

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