"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتائج الحصر لأصوات الناخبين بجولة إعادة المرحلة الثانية لماراثون النواب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
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بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تلقي نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، من اللجان العامة التي أعلنت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك لمراجعتها وإعادة التدقيق فيها، والفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل. يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

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مجلس النواب انتخابات الوطنية للانتخابات

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