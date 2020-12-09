"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتائج الحصر لأصوات الناخبين بجولة إعادة المرحلة الثانية لماراثون النواب

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تلقي نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، من اللجان العامة التي أعلنت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك لمراجعتها وإعادة التدقيق فيها، والفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين.



