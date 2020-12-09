ورشة التدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار بجامعة الفيوم

أقامت كلية الطب بجامعة الفيوم، ورشة عمل للتدريب على فحص مرضى النساء والولادة بواسطة أجهزة السونار برئاسة الدكتور محمد كمال، الأستاذ بقسم النساء والتوليد، وبحضور عدد من الأساتذة المدربين من جامعات الفيوم وعين شمس ومستشفى الجلاء التخصصي وعدد كبير من الأطباء المتدربين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وذلك اليوم الأربعاء الموافق 9122020 بمستشفى الجامعة للجراحة.





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عبد السميع عبد المنعم، رئيس قسم النساء والتوليد.