ورشة التدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار بجامعة الفيوم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أقامت كلية الطب بجامعة الفيوم، ورشة عمل للتدريب على فحص مرضى النساء والولادة بواسطة أجهزة السونار برئاسة الدكتور محمد كمال، الأستاذ بقسم النساء والتوليد، وبحضور عدد من الأساتذة المدربين من جامعات الفيوم وعين شمس ومستشفى الجلاء التخصصي وعدد كبير من الأطباء المتدربين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وذلك اليوم الأربعاء الموافق 9122020 بمستشفى الجامعة للجراحة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عبد السميع عبد المنعم، رئيس قسم النساء والتوليد.

وصرح أ.د عبد السميع عبد المنعم أن ورشة العمل التدريبية تعقد على هامش المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بكلية الطب والذي سيعقد في الفترة من 10-11 ديسمبر 2020 ويضم عددًا من الجلسات التي سيشارك بها نخبة من أفضل أساتذة طب النساء والتوليد من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وجامعة الأزهر، مضيفًا أن المؤتمر قد حصل على اعتماد الهيئة القومية للتدريب الإلزامي.

من جهته أشار الدكتور محمد كمال، أن الورشة تشمل التدريب على أحدث تقنيات فحص المرضى بأجهزة السونار ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد لتشخيص أمراض النساء والولادة وايضًا طب الأجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الورشة تدريب أكثر من ٦٥ طبيب وطبيبة من أطباء وزارة الصحة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.
ورشة التدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار بجامعة الفيوم
ورشة التدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار بجامعة الفيوم

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