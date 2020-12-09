بنزيما ينتظر تحقيق رقم تاريخي أمام مونشنجلادباخ

ينتظر الفريق كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تحقيق رقم تاريخي وذلك خلال مواجهة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء لحساب لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.









فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ستشهد المواجهة معادلة بنزيما لرقم الأسطورة البرازيلي، روبرتو كارلوس، من حيث عدد المشاركات بقميص الميرينجي (527 مباراة).









حيث نجح البرازيلي في الوصول لهذا الرقم خلال إحدى عشر موسماً فيما قضى الفرنسي كريم بنزيما موسمه الثاني عشر بقميص الملكي الإسباني.



