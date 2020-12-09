أشرف خضر يعلن تشكيل السويس أمام كوكاكولا

أعلن أشرف خضر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، تشكيل فريقة الذي سيخوض مباراة نظيرة فريق كوكاكولا والتي بعد قليل علي استاد السويسالجديد، ضمن منافسات الاسبوع الثالث بالمجموعة التانية من دوري القسم الثانى.





وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:





محمود كوكو، احمد فراويلة، ابراهيم عوض،كريم يكن ،نورالدين العريان،️ احمد فتحي، عماد علاء، محمد ابو جبل، رفعت مفتاح، ابو النصر حلمي، احمد زغلول





ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عاطف، طارق مصيلحي، احمد الجندي، مصطفي كالوشه، محمد جمال، أحمد فوزي، احمد حسين، محمود سمير، محمود علي









ويحتل منتخب السويس المركز التاسع برصيد نقطتين، في المقابل يحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد تلات نقاط .