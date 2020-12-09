روسيا تؤيد قرار اوبك بزيادة انتاج النفط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الأربعاء إن القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة إيرادات الميزانية وقد يساهم أيضا في نمو صندوق ثروتها السيادي.

 

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة يوم الخميس الماضي على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.


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