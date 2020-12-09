تامر حسني ينشر صورة جديدة من كواليس "خليك فولاذي"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تامر حسني ينشر صورة جديدة من كواليس خليك فولاذي
نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة له من كواليس ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر حساباته الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا: " صباحكم بيضحك الآن..من كواليس خليك فولاذي ".

جدير بالذكر أن تامر حسني، تصدر مؤخرًا المركز الأول على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بفيديو له وهو يتحدث مع الفنان أشرف عبد الباقي، عن الفنان أحمد السقا وخلافهما الأخير الذي لخصه حسني في جملة" كنت بتخانق أنا والسقا على الفضائيات"، وذلك على خشبة المسرح بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بينما حقق المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة على نفس الموقع بأغنية"الدنيا فيلم" والذي قدمها في نفس الحفل.

أغنية "الدنيا فيلم" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع چان ماري، وتعد الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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