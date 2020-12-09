مسودة بيان الاتحاد الأوروبي تشير إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:30 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
Advertisements

أشارت مسودة بيان الاتحاد الأوروبي، إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا إن لم تحصل خطوات إيجابية منها.

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا، في حال أقرها الاتحاد الأوروبي.

 

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها شرقي المتوسط.

 

وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "تركيا منفتحة على عقد محادثات مع اليونان إذا صدقت نوايا أثينا".

 

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية.

 

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبات تركيا الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ ساعة و 19 دقيقة

رايولا يختار لاعبا أفضل من ميسي ورونالدو

منذ 17 دقيقة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعتين

محمود وحيد يقدم طلبا لموسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 10 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ 43 دقيقة

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

منذ 17 دقيقة

موسيماني يحدد الموعد.. الشحات يجري عملية جراحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر