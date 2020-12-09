تعرف على تشكيل وحكام مباراة جمهورية شبين والقناة بالقسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء مباراة جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاته، والقناة، بقيادة تامر مصطفى، بملعب ستاد جامعة المنوفية، بالأسبوع الثالث، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني لكرة القدم.


يبدأ الجمهورية اللقاء بتشكيل تكون من، أحمد شوقي، محمود شعلان، أحمد الدماطي، محمد أبو طالب، أحمد أبو العلا، أحمد الشرقاوي، شريف مجدي، محمد عزت، صلاح فتحي، السيد شعبان، أكرم عبد ربه.

البدلاء، احمد اللورد، مهاب ياسر،  محمود مقلد ومصطفى شلبي وربيع يسري وطلبة محمد، محمد خالد، يسري وحيد، خالد مسعد.

ويخوض القناة، المباراة، بتشكيل يضم، محمد طلبة، اسلام سيد، باسم عادل، السيد محسن، محمد علي، عبوده ممدوح، محمد يسري، اسلام زيادة، محمود عقل، احمد الصعيدي، علي شوقي.

البدلاء، احمد عبد الفتاح، احمد موسى، محمد طارق، علاء البدري، احمد الالفي، عبد العزيز الشاعر، ايزيكال، محمود القط، سيلا بدارا.

ويدير اللقاء الحكم مصطفى عثمان، منطقة القاهره، يعاونه وليد ممدوح منطقة الجيزة مساعد أول، ومحمود دين مساعد ثان، منطقة القاهرة، وحكم رابع محمد مخلص،  من الغربية،ويراقب الحكام محمد البرقي.

يدخل القناة المباراة برصيد 4 نقاط، بينما جمهورية شبين بلا رصيد من النقاط.

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