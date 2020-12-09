شوبير: الأهلي سيطلب أمر عاجل قبل كأس العالم للأندية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يجب إقامة جلسة بين رئيس الاهلي ورئيس الزمالك خلال الفترة القليلة القادمة لنبذ التعصب وتهدئة الأجواء المشحونة بين الجماهير.


وفي تصريحات إذاعية أدلى بها شوبير قال:" ستكون فكرة جيدة إذا تبادل رئيس الأهلي والزمالك الزيارات، وأيضا فكرة جيدة إذا تقابلا في مكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".


وتابع "الأهلي سيطلب من اتحاد الكرة فتح القيد الشتوي من أجل ضم صفقات هجومية جديدة، تستطيع أن تشارك معه في كأس العالم للأندية".


وزاد "الأهلي لم يرضخ لضغوط صن داونز ورفض دفع 5 ملايين دولار للحصول على اللاعب، قبل غلق باب القيد الصيفي".

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