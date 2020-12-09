"دخول الامتحان أكثر من مرة".. 9 مميزات لنظام الثانوية العامة التراكمية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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سادت حالة من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام امتحان الثانوية العامة التراكمية، الذي تم الإعلان عنه أمس، حيث كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن نظام الثانوية التراكمية:
 
 موعد تطبيق الثانوية التراكمية:

كشف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم عن بدء تطبيق الثانوية التراكمية على دفعة أولى ثانوي العام الدراسي المقبل، حيث يعتبر الطلاب الملتحقون حاليا بالثالث الإعدادى هم أول دفعة تطبق عليها الثانوية التراكمية.

مميزات نظام الثانوية التراكمية:

وبحسب خبراء التربية فإن نظام الثانوية التراكمية يتيح للطلاب فوائد عديدة ومنها كالآتي:
1_ تخفيف الضغط النفسي على الطلاب والأسرة 

2_ تقليل نسبة الغش في الامتحانات 

3_ تقليل الكثافة على سيرفر الوزارة لجعل الامتحانات الكترونيا دون اي عطل فني بسبب تغير مواعيد امتحانات الثانوية العامة من محافظة إلى آخر 

4_ عدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية 

5_ دخول الامتحان أكثر من مرة 

6_ أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا

7_  إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به

8_ يجوز للطالب التقدم للامتحانات من الخارج

9 مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب 

نظام 3 سنوات:

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المقصود بالثانوية التراكمية احتساب مجموع الطالب على 3 سنوات.

موافقة مجلس النواب:

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم عرض تعديلات قانون الثانوية العامة على مجلس النواب للموافقة.

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