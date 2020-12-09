أحمد جمال.. تريند بـــ "النهاية" فى أقل من 24 ساعة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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فى أقل من 24 ساعة بعد عرضه أمس، انضم النجم أحمد جمال إلى قائمة التريند فى مصر وبعض الدول العربية، بأحدث كليباته الغنائية "النهاية" بعد نجاحه الكبير الذى حققه فى نسبة المشاهدات والمتابعات على اليوتيوب والسوشيال ميديا.

ومن المتوقع أن يستمر نجاح "النهاية" فى تحقيق العديد من الأرقام نظرا لإعجاب الجمهور بفكرة التصوير وايضا بأداء أحمد جمال التمثيلى الذى لفت الأنظار ولاقى الإعجاب وعبر عن معنى مفهوم الخيانة.. يذكر ان الكليب تم تصويره فى اليونان وهو من إنتاج شركة "مزيكا"
أغنية"النهاية" ومن كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

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