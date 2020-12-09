القابضة للغزل والنسيج: لدينا خطة شاملة لتطوير الصناعة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك خطة للتطوير تشمل جميع مراحل انتاج القطن بداية من استلامه من المزارعين ثم حليجه ثم جميع مراحل الصناعة للوصول للملابس الجاهزة.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أننا نعمل حاليًا على تطوير منظومة استلاك القطن من المزارعين، وهناك مراكز تسويقية بالقرب من المزارع، ويتم تسليمه أكياس جديدة لتعبئة القطن بها، ويقام عليه مزاد بعد اتمام الفرز بهدف الحصول على أفضل سعر للمزارع يحقق عائد مجزي له.



وتابع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك 25 محلج على مستوى الجمهورية بها ماكينات منذ أكثر من 140 عامل، وهناك تطوير شامل لها بهدف الحصول على قطن خالي تمامًا من الشوائب والتي تجعل القطن يفقد قيمته السوقية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة؛ لاستنباط أصناف جيدة عالية الانتاج.

