محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة صباح اليوم، ماراثون للدراجات، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد " بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، وضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

حيث قاد المحافظ الماراثون، الذي أطلقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر بجميع محافظات مصر، بحضور مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة، واحمد مصطفى وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية، وحتى نادى الشباب بشارع كورنيش النيل، لمسافة 5 كيلو.

وقال المحافظ، إن ذلك الماراثون يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، مشيدًا بمجهودات الدولة لمحاربة الفساد، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وضعت القيادة السياسية استراتيجية متكاملة للقضاء على الفساد، وتعديل القوانين لتجريمه، وتتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ تلك الاستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على من تثبت إدانته.

وأشاد المحافظ بالجهد الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، لمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري والأخلاقي وحماية المال العام والتصدي للفاسدين.
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

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