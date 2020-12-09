أردوغان: لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا، في حال أقرها الاتحاد الأوروبي.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها شرقي المتوسط.

وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "تركيا منفتحة على عقد محادثات مع اليونان إذا صدقت نوايا أثينا".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية.

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.