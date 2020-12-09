أردوغان: لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:06 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا، في حال أقرها الاتحاد الأوروبي.

 

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها شرقي المتوسط.

 

وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "تركيا منفتحة على عقد محادثات مع اليونان إذا صدقت نوايا أثينا".

 

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية.

 

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا العقوبات الاوروبية أردوغان

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ 43 دقيقة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يحدد الموعد.. الشحات يجري عملية جراحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

رايولا يختار لاعبا أفضل من ميسي ورونالدو

منذ 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

محمود وحيد يقدم طلبا لموسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 10 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان: لن نسمح لدول أخرى باستخراج الغاز فى المياه التركية أو شمال قبرص

تركيا: لن نسمح بالتنقيب عن الغاز في المياه التركية أو شمال قبرص

اليونان: تركيا تستمر في استفزاز قبرص

أردوغان يتسبب في عزل تركيا دوليا بسبب إستفزازاته بشرق المتوسط

فيديو.. تركيا تزيد الوضع توترا في المتوسط واليونان تتأهب

الخطوط الحمراء.. سياسة فرنسية لتحجيم أطماع أردوغان بالمتوسط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر